Şanlıurfa'da Elektrikli Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun kırsal Bolatlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İ.K. (25) yönetimindeki 63 AG 286 plakalı otomobil, Humeyda Tümur (52) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Humeyda Tümur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA