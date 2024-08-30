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Şanlıurfa'da Elektrik Panosu Patladı, Mahallede Paniğe Yol Açtı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan elektrik panosu alev alarak patladı. Patlama mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve elektrik kesintisi yaşanan evlere enerji verilmesi için çalışmalara başlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan elektrik panosu art arda patladı. Patlamalar mahallede paniğe neden oldu.

Siverek'in Ayvanat Mahallesi 36. Sokak'ta bulunan yer altı elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak patladı. Patlama, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriği keserek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahallede bazı evlerin elektrik enerjisi kesildi. Yetkililer elektrik kesintisi yaşanan evlere tekrar enerji verilmesi için çalışmalara başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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