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Şanlıurfa'da Elektrik Panosu Patladı, Mahallede Korku Dolu Anlar Yaşandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen elektrik panosu patlaması, mahalle sakinleri arasında korku dolu anlar yaşattı. Yangın sonucunda mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu mahallede korkuya neden oldu.

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi 10. sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde mahalleye enerji veren elektrik panosu yanmaya ve art arda bomba gibi patlamaya başladı.

Mahallede korkulu anlar yaşandı

Yangın sonrası kulakları sağır eden patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri arasında korkulu anlar yaşandı. Yangın nedeniyle mahalle karanlığa gümüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, enerjinin kesilmesinden sonra itfaiye yangına müdahale etti.

Tamamen yanan pano nedeniyle 10. sokak elektriksiz kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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