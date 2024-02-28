Şanlıurfa'da Elektrik Panosu Patladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aniden alev alan ve art arda patlamaların yaşandığı elektrik panosu mahallede korkulu anlara neden oldu.

Olay, Hacı Ömer Mahallesi Ahmed Beg Caddesi'nde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik panosu yanmaya başladı. Elektrik tellerinin tutuşmasıyla birlikte panoda patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşarken yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu elektrik panosu kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA