Şanlıurfa'da Elektrik Panosu Bomba Gibi Patladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik panosu bomba gibi patladı, patlama mahallede paniğe neden oldu

Siverek Yenişehir Mahallesi'nde 25 metre yol üzerinde bulunan elektrik panosu, bomba gibi patlayarak büyük bir gürültüyle alev aldı. Patlama anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Alevler içinde kalan elektrik panosu, kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlamanın nedeni panonun aşırı yükleme olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı. - ŞANLIURFA