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Şanlıurfa'da Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Elektrik Direği Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yenileme çalışması sırasında devrilen elektrik direğinin altında kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen elektrik direğinin altında kalan işçilerden 1'i öldü, diğeri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı kırsal Gelibol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yenileme çalışması sırasında vinçle kaldırılan direk, işçilerin üzerine düştü. Direğin altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, işçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Mehmet K. ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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