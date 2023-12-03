Şanlıurfa'da alev alan trafik panosu korku ve paniğe neden oldu. Yükselen alevler evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Suruç ilçesinde yoğun elektrik kesintileri ve arızaları yaşanıyor.

Şanlıurfa'da elektrik çilesi bitmiyor: Trafo alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alev alan trafik panosu korku ve paniğe neden oldu. Yükselen alevler evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerindeki DEDAŞ'a ait elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yan taraftaki evlere sıçramasını engelledi.

Öte yandan Suruç ilçesinde yoğun bir şekilde elektrik kesintileri ve arızaları yaşandığı belirtildi.