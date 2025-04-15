Şanlıurfa'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Tutuklama

Şanlıurfa'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 organizatör tutuklanırken kaçak göçmenler ise sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 14 organizatör ve çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların hepsi tutuklanarak cezaevine gönderilirken düzensiz göçmenler ise sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA