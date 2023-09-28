Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise çeşitli değerli eşyalar ve suç unsurları ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramada, 8 bilezik, 15 bin dolar, 2 yarım altın, 2 tam altın ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 12 telefon, 17 sim kart, 5 sd kart, 3 flash bellek, 1 tabanca 65 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.