Şanlıurfa'da Düşen Tekerlekler Hızla Çalındı

Şanlıurfa'da Düşen Tekerlekler Hızla Çalındı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonetten düşen tekerlekler, yoldan geçen iki kişi tarafından hızla çalındı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü, tekerleklerinin alınmasına dair durumu yetkililere bildirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetten düşen tekerlekler, yoldan geçen 2 kişi tarafından kısa sürede çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda seyir halinde bulunan bir pikaptan 2 adet tekerlek yolun ortasına düştü. O esnada yoldan geçen ticari araçta bulunan 2 kişi, aracı yol kenarına çekerek, düşen tekerlekleri araca koydu ve olay yerinden uzaklaştı.

Bir işyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin düşen tekerlekleri hızla alıp götürdüğü görülüyor. Tekerlekleri düşüren pikap sürücüsü, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, tekerleklerinin 2 kişinin çaldığını tespit etti. Sürücü, "Tekerleklerimi düşürdükten 2 dakika sonra geri döndüm ve tekerleklerim yoktu. Kameralardan incelediğimde, 2 kişinin tekerleklerimi alıp bir araca koyduklarını gördüm. Mağdurum, tekerleklerimi getirmelerini rica ediyorum" diyerek durumu yetkililere bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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