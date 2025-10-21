Haberler

Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Ateş Eden 4 Şahıs Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, düğünde havaya ateş eden 4 şahsı gözaltına aldı ve 9 ruhsatsız silah ele geçirdi. Yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında yapılan baskınlarla çeşitli silah ve mühimmat bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri Halfeti ilçesinde düğünde havaya ateş ettiği tespit edilen şahıslara yönelik 4 ayrı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet 9 milimetre tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, bin 80 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ve çok sayıda silah yedek parçası ve kesici delici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

