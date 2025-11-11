Haberler

Şanlıurfa'da Düğünâ Tehdit: Komşu Tartışma Sonrası Davetlilere Ateş Açtı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğün nedeniyle park yeri bulamayan bir komşu, tartışma sonrası av tüfeğiyle davetlilere ateş açtı. Olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşu, davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
