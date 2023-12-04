Şanlıurfa'da Dron Destekli Trafik Uygulamasında 82 Sürücüye Cezai İşlem

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde dron destekli trafik uygulamasında kurallara uymayan 82 sürücüye, 66 bin 820 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla dron destekli uygulama yaptı. Ekipler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yaptıkları uygulamada, kırmızı ışık ihlali yapan 32, emniyet kemeri ihlali yapan 26 ve şerit ihlali yapan 24 araç sürücüsünü tespit etti. Ekipler, kurallara uymayan 82 araç sürücüsüne toplam 66 bin 820 TL para cezası kesti. - ŞANLIURFA