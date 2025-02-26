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Şanlıurfa'da Dron Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da Dron Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve çalıntı malzeme ele geçirildi. 23 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından dron destekli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ile çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 2 bin 683 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet balistik yelek, 740 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 buçuk gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ve içerisinde 100 mililitre sıvı madde, 2 adet çalıntı ve 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 kişi karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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