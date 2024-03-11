Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Şanlıurfa'da bir döşeme dükkanında elektrik kontağından kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde yaşandı. Döşeme işi yapılan bir dükkanda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın meydana geldi. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kepengi kaldırıp yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın iş yerinde maddi hasara yol açtı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Melih Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner kaç yaşında, nereli? Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli? Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli? Yusuf Hamdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir kaç yaşında, nereli? Emre Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayı Emre Yılmaz kimdir? Gökhan Çavuşdağ kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Gökhan Çavuşdağ kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Duygu kimdir? Zafer Partisi Ankara-Güdül Belediye Başkan adayı Ertuğrul Duygu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title