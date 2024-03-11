Şanlıurfa'da Döşeme Dükkanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'da bir döşeme dükkanında elektrik kontağından kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde yaşandı. Döşeme işi yapılan bir dükkanda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın meydana geldi. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kepengi kaldırıp yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın iş yerinde maddi hasara yol açtı. - ŞANLIURFA