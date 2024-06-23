Şanlıurfa'da Dört Katlı Binada Yangın Çıktı, 6 Kişi Mahsur Kaldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan 6 kişi dama çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve mahsur kalan kişileri kurtardı.
Şanlıurfa'da dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi dama sığınarak yardım bekledi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. çıktı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 6 kişi, dama çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Damda mahsur kalarak dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Durumları iyi olan vatandaşlar, ayakta tedavi edildi.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA