Şanlıurfa'da Domuz Sürüsü Şehir Merkezine İndi
Siverek ilçesinde akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşların dikkatini çekti. Sakin bir şekilde hareket eden domuzlar, yolda durarak izleyen sürücülerle ilgi odağı oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde domuzlar şehir merkezine indi.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fırat Mahallesi Küme Evleri civarında görülen domuz sürüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Oldukça sakin bir şekilde hareket eden sürü yolun karşısına geçerken, sürücüler de araçlarını durdurarak onları izledi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ŞANLIURFA