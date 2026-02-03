Şanlıurfa'da dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da 5 dakika etkili olan dolu yağışı kenti beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da son günlerde art arda etkili olan yağışların ardından bu kez dolu yağışı etkili oldu. 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan birikintiler nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Dolu sonrası yağmur yağışı etkili oldu. Yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. - ŞANLIURFA