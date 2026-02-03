Haberler

Şanlıurfa'da dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da 5 dakika süren dolu yağışı kenti beyaza bürüdü. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da son günlerde art arda etkili olan yağışların ardından bu kez dolu yağışı etkili oldu. 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan birikintiler nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Dolu sonrası yağmur yağışı etkili oldu. Yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
