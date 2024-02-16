Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Dolu Yağışı Kazalara Yol Açtı

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Siverek Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç da kayarak takla attı ve sürücüler hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Selim K. idaresinde ki 15 NN 595 plakalı otomobil ile Davut Ö. Hakimiyetindeki 06 BP 0424 plakalı araç Siverek Diyarbakır karayolu 10. Kilometresinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla attı. Kaza sürücülerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Şanlıurfa Hava Durumu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek? SURVİVOR SAHRA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? Survivor Sahra ayrıldı mı, neden ayrıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title