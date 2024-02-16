Şanlıurfa'da Dolu Yağışı Kazalara Yol Açtı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Siverek Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç da kayarak takla attı ve sürücüler hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı beraberinde kazaları da getirdi.
Selim K. idaresinde ki 15 NN 595 plakalı otomobil ile Davut Ö. Hakimiyetindeki 06 BP 0424 plakalı araç Siverek Diyarbakır karayolu 10. Kilometresinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla attı. Kaza sürücülerin hafif yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA