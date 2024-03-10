Şanlıurfa'da dolu nedeniyle kaza: Sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi Viranşehir yolu üzerindeki sanayi kavşağı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CMM 065 plakalı araç, dolu nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak refüje çaptı. Takla atan araç ters dönerken, kazada yaralanan sürücü olay yerine giden ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ters dönen araç, vatandaşlar tarafından elle çevrildikten sonra çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA