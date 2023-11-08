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Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.