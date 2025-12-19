Haberler

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da paravan şirket kurarak resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şahıs, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin, işe girmek için başvuran kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirerek devlet teşviklerinden usulsüz yararlandığı belirlendi.

Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 4 şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirket kurmak suretiyle, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, şüpheli şahısların işe girmek için başvuru yapan kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirerek, bu şahısların bilgisi dışında teşvik projelerine kayıt yaptıkları, bu yöntem ile devlet teşviklerinden usulsüz şekilde yararlandıklarını tespit etti. Bu yöntemle kamunun zarara uğratılarak haksız kazanç elde edildiğinin tespiti edilmesi üzerine emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçu işlediği tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
