Şanlıurfa'da 'polis' yalanıyla 2 milyona yakın dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası teslim eden bir mağdurun ihbarı üzerine 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, R.A. isimli vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan ziynet eşyasını teslim etti. Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 20 iş yeri ve ikamete ait toplam 30 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişi tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi sonucu elde edilen fotoğraflar mağdura gösterildi ve M.E. isimli şüpheli teşhis edildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.E.'nin ifadesinde suçu H.B. isimli kişiyle birlikte işlediğini belirtti. bunun üzerine H.B. de ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
