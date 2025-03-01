Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Olay kulis: Öcalan'ın çağrısına uymayan YPG'yle ilgili Türkiye'nin planı var

Öcalan'ın çağrısına uymadılar! Türkiye'nin YPG'yle ilgili planı var
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, bilişim sistemlerine girme ve nitelikli dolandırıcılık suçları işledikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB bellek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Videosu olmasa inanmayacağınız bir olay daha
img

Krizdeki otomotiv devi çareyi yeni sedan modelde arıyor
img

Yaptığı hareket divan kurulu toplantısına damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.