Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB bellek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA