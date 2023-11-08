Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi ve yapılan olaylar sonucunda 6 milyon 260 bin TL maddi zarar olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçakale ilçesinde 'Atıcılık' yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 17 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 23 adet uyuşturucu hap, 4 adet sim kart çerçevesi, 3 adet içerisinde dolandırıcılık olaylarında kullanılan adres sorgu programı bulunan dizüstü bilgisayar, 1 adet USB bellek, 1 adet dolandırıcılık metni yazılı yazı defteri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonla 17 olay aydınlatılırken bu olaylarda çok sayıda kişinin 6 milyon 260 bin TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi.