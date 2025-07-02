Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 12 ilde eş zamanlı baskınlarla 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda bilişim cihazı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işleyen şüphelilerin yakalanması için 12 ilde 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 5 USB bellek, 17 adet sim kartı, 3 adet harici disk, 10 adet CD ve 3 adet sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, işlemeleri jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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