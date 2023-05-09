Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 6 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 17'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde 6 Mayıs'ta Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 25 bin lira, 23 telefon,15 sim kart, 2 hard disk, 11 hafıza kartı, 4 sim kart bloku ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA