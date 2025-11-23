Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa merkezli 6 ilde polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 10 cep telefonu, 3 POS cihazı, 23 banka-kredi kartı, 24'ü açılmamış 36 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayarın ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA