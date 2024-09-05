Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Doğadan İzinsiz Toplanan 270 Akrep Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, doğadan izinsiz olarak toplanan 270 akrep ele geçirildi. Akrepler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, doğadan izinsiz olarak toplanan 270 akrep ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi "HAYDİ" ekiplerince "Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri" çerçevesinde devriye faaliyeti icra edildi. Denetimler sırasında Harran Damlasu Mahallesi'nde Y.Y. isimli şahsın kullanmış olduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada şeffaf kap içerisinde doğadan izinsiz toplandığı ve nakil belgesiz taşındığı tespit edilen 270 adet canlı akrep ele geçirildi. Akrepler muhafaza altına alınarak tekrardan doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli Y.Y. isimli şahsa ise 387 bin TL idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı! Sandığın gelmesi gereken günü bile verdiler

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Seferihisar, Tire 5-6 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Bayrampaşa, Pendik su kesintisi listesi! 5-6 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Onyekuru kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? Onyekuru Galatasaray'a gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Haymana 5-6 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'da Ziyech Avrupa kadrosunda mı? MasterChef eleme adayları kim? 6 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Galler Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı resmi maç mı? Levent Mercan UEFA listesinde yok mu, listeye yazılmadı mı?
title