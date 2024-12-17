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Şanlıurfa'da Direksiyon Hakimiyetinin Kaybolması Sonucu Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Direksiyon Hakimiyetinin Kaybolması Sonucu Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolun buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Cengiz Demirhan, otomobiliyle istinat duvarına çarparak hayatını kaybetti. Olayda jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra karayolu istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Siverek-Kahta karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cengiz Demirhan idaresindeki 02 ACB 147 plakalı otomobil, Kalınağaç köyü yakınlarında yolun buzlanması nedeniyle kayganlaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek karayolu istinat duvarına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Cengiz Demirhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Jandarma, karayolunda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri alırken hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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