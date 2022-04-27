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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı Ünlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Kızılkaya yönetimindeki 63 TH 906 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Kızılkaya, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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