Şanlıurfa'da dev hortum görenleri şaşırttı - Haberler

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Şanlıurfa'da dev hortum görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da dev hortum görenleri şaşırttıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekilen dev hortum görüntüsü görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'da dev hortum görenleri şaşırttı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekilen dev hortum görüntüsü görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu gün öğleden sonra başlayan sağanak yağmurla birlikte dev bir hortum oluştu. İlçeye bağlı Çaylarbaşı ve Söğütlü kırsal mahalleleri arasındaki bölgede görülen hortumun büyüklüğü tropikla bölgelerdekinden geri kalmadı. Dev hortumu görenler hemen cep telefonuna sarılıp görüntülerini kaydetti. Yaklaşık 20 dakika görülmeye devam eden hortumun, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini kaybettiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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