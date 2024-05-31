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Şanlıurfa'da Depremzedelerin Araçlarına Yapılan Dolandırıcılık Operasyonu

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Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 15'inin gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli araçta kullanıldığı tespit edildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.D. (26), B.D (24), A.K. (26), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24),M.Y. (36) F.K. (46) ve T.Y. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, E.Ö. (26), B.D. (24), M.D. (26), M.K. (24) ve A.K. (26) tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Deprem Gözaltı Trafik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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