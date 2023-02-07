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Şanlıurfa'da depremzedeler AFAD çadırlarına yerleştirildi

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da depremzedeler AFAD çadırlarına yerleştirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan ve zarar gören bina sakinleri, AFAD çadırlarına yerleştirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan ve zarar gören bina sakinleri, AFAD çadırlarına yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, bazı vatandaşlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) dağıttığı çadırlara yerleştirildi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında evleri yıkılan, zarar gören veya hasarlı olduğu için girmek istemeyen vatandaşlar, AFAD tarafından Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Üzüm Parkı'nda kurulan çadırlara yerleştirildi. Çadırlara yerleştirilen vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Şanlıurfa AFAD 3. Sayfa Haberler

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