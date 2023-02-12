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Şanlıurfa'da depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıcı etkisi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıcı etkisi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlardan 182'si hayatını kaybederken, 2 binin üzerinde kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş merkezli ilk deprem, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 04.17'de meydana gelen ve bir dakikadan fazla süren yıkıcı depremin etkisi kameraya anbean yansıdı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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