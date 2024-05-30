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Şanlıurfa'da Depremde Hasar Alan Araçların Şase ve Motor Numaraları Değiştirilerek Satıldı

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Şanlıurfa'da 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara değiştirerek satan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan araçların şase ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 14'ü gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.D. (26), B.D (24), A.K. (26), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24),M.Y. (36) F.K. (46) ve T.Y. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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