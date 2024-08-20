Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan bina yıkılırken iş makinesi devrildi
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Operatör olaydan yara almadan kurtuldu.
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Operatör olaydan yara almadan kurtuldu.
Kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımları sürüyor. Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 katlı bina, iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü. Çökme sırasında üzerine moloz düşen iş makinesi yan yattı. Kazada, operatör yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA