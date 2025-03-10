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Şanlıurfa'da Depo Yangını Korkuttu

Şanlıurfa'da Depo Yangını Korkuttu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde çıkan depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sultan Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binaların arasında bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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