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Şanlıurfa'da Denetim: 25 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Denetim: 25 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, 15 bin 611 şahıs, 3 bin 100 araç, 202 motosiklet, 11 umuma açık alan incelendi.

Yapılan GBT sorgulamaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 25 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile 9 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Toplam 45 araca trafik cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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