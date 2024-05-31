Şanlıurfa'da Define Arayan 2 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde define aradıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada define aradıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Şahıslar karakola götürülürken define aramakta kullandıkları 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ile 1 adet bilgisayara el konuldu. - ŞANLIURFA