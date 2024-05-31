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Şanlıurfa'da Define Arayan 2 Kişi Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde define aradıkları belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde define aramakta kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde define aradıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada define aradıkları belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Şahıslar karakola götürülürken define aramakta kullandıkları 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ile 1 adet bilgisayara el konuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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