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Şanlıurfa'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 1 Tutuklama

21 Aralık 2023 01:21 Güncelleme: 01:23 Abone Ol

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.