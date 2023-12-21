Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Şanlıurfa Tutuklama Cezaevi Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çanakkale bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Perşembe Çanakkale okul yok mu? Antalya bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Antalya okul yok mu? Balıkesir bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Perşembe Balıkesir okul yok mu? Aydın bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Perşembe Aydın okul yok mu? Bu gece en uzun gece mi? 21 Aralık 2022 akşamı en uzun gece mi yaşanacak? En kısa gündüz bugün mü yarın mı? Kış gündönümü nedir? En uzun gece ne zaman, bugün mü, bu gece mi? En uzun gece kaç saat sürecek? En uzun gece ve en kısa gün hangi gün olacak, 21 Aralık mı? Ekinoks nedir? En uzun gece ne zaman? Aralık ekinoksu ne zaman? 21 Aralık'ta ne olur? 21 Aralık'ta günler uzar mı kısalır mı? İzmir bugün okullar tatil mi, 21 Aralık Perşembe İzmir okul yok mu? 21 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title