Şanlıurfa'da DEAŞ propagandası operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA
