Aranan DEAŞ'lı Şanlıurfa'da yakalandı - Haberler

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Aranan DEAŞ'lı Şanlıurfa'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan DEAŞ'lı Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonda aranan zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonda aranan zanlı yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Veysel A.'nın (32) yerini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Veysel A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Aranan DEAŞ'lı Şanlıurfa'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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