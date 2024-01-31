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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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