Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA