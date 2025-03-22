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Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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