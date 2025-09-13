Haberler

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 14 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, örgütsel faaliyetler için kullanılan para ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Ekiplerce, Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
