Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 1 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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