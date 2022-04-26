Şanlıurfa'da çöp kokusuna karşı lastik yakıp yolu trafiğe kapattılar - Haberler

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Şanlıurfa'da çöp kokusuna karşı lastik yakıp yolu trafiğe kapattılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da çöp kokusuna karşı lastik yakıp yolu trafiğe kapattılar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çöp toplama merkezinden mahalleye yayılan kötü kokuya isyan eden vatandaşlar, lastik yakıp yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çöp toplama merkezinden mahalleye yayılan kötü kokuya isyan eden vatandaşlar, lastik yakıp yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan çöp atık merkezinden mahalleye yayılan kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşalar seslerini yol kapatarak duyurmaya çalıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte kötü kokuların dayanılmaz derecede rahatsız ettiğini öne süren grup, Akabe TOKİ – Akçakale çevre yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Bir süre kapanan yolda uzun araç kuyruğun oluştu. İhbar üzerine ola yerine giden polis, grubu dağıtarak yolu tekrar trafiğe açtı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, İsyan, 3. Sayfa, Haberler

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