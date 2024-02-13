Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da çöken evde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken evin enkazının altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken evin enkazının altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bülent Aslanpençesi (45) isimli şahıs, odun almak için 2 katlı metruk bir eve girdi. Şahıs içerde olduğu sırada ev çöktü. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, şahsın canlı kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi. Çöken toprak, tahta ve beton parçalarını kaldıran ekipler, Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaştı. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İtfaiye Acil Durum Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halis mi ne demek? Halis mi anlamı ne? Leipzig - Real Madrid maçı CANLI izle! 13 Şubat Leipzig - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Rüyada altın kolye görmek ne anlama gelir? Rüyada altın kolye görmek ne demek? Rüyada altın kolye görmek nedir? Kopenhag - Manchester City maçı CANLI izle! 13 Şubat Kopenhag - Manchester City maçı canlı yayın izle! Rüyada umreye gitmek ne demektir? Rüyada umre görmek ne anlama gelir? Rüyada umreye görmek nedir? 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir? Sevgiliye uzun mesajlar... 2022 sevgiliye güzel, sabah atılacak uzun mesajlar! Kız arkadaşa, erkek arkadaşa sevgiliye uzun mesajlar! Rüyada turşu görmek ne anlama geliyor? Rüyada turşu bidonu görmek nedir? Rüyada turşu suyu görmek neye işarettir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title