Şanlıurfa'da çöken evde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken evin enkazının altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bülent Aslanpençesi (45) isimli şahıs, odun almak için 2 katlı metruk bir eve girdi. Şahıs içerde olduğu sırada ev çöktü. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, şahsın canlı kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi. Çöken toprak, tahta ve beton parçalarını kaldıran ekipler, Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaştı. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA