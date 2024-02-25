Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yan tarafındaki yapılar hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı binanın duvarı çöktü. Evde yaşayan 62 yaşındaki Aysel A., yıkılan duvarın altında kaldı. Olay yerine giden ekipler tarafından çıkartılan kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA